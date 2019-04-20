كاف يُعلن حكام مباراة الزمالك في نصف نهائي الكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن حكام مباراتي الزمالك أمام المتأهل من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني في الدور نصف النهائي للكونفدرالية.
ويدير لقاء الذهاب الذي سيقام في ملعب برج العرب يوم 28 أبريل الجاري الحكم الزامبي جاني سيكازوي يعاونه كل من بريه تيسفاجيورجيس من اريتريا وروميو كاسنجلي من زامبيا والحكم الرابع ادريك نيكول من زامبيا.
ويدير لقاء العودة الحكم الكونغولي جان جاك نجامبو ندالا ويعاونه اوليفر كابيني من الكونغو وسليماني أمالديني من جزر القمر والحكم الرابع علي محمد من جزر القمر
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