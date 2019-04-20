كاف يوافق على إقامة مباراة الزمالك بنصف نهائي الكونفيدرالية ببرج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موافقته لإدارة نادي الزمالك، بشأن إقامة مباراة نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية بملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك النجم الساحلي التونسي أو الهلال السوداني يوم 28 من شهر إبريل في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن الزمالك حصل على موافقة الأمانة العامة للقوات المسلحة بشأن خوض مباراة نصف النهائي بملعب برج العرب في وقت سابق.

وقام الكاف باخطار نادي الزمالك الذي تأهل لنصف النهائي بعد اقصاءه لحسنية أغادير المغربي في ربع النهائي بموافقته على أن تقام المباراة بملعب برج العرب