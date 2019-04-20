الزمالك يُحفز لاعبيه قبل لقاء بيراميدز بصرف المكافآت المتأخرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف المكافآت المتأخرة للاعبين، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد تصدر الفريق قمة بطولة الدوري بفوزه على الإسماعيلي بهدفين نظيفين.

ويأتي قرار مسؤولي الزمالك لتحفيز اللاعبين قبل مباراة بيراميدز المقبلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، والمؤجلة من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته، اليوم السبت، على ملعبه؛ استعدادا للقاء بيراميدز المقرر له يوم الثلاثاء المقبل، بعدما قرر المدير الفني السويسري جروس منح اللاعبين راحة بالأمس، بعد الفوز على الدراويش.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري، برصيد 60 نقطة من 26 مباراة، بفارق الأهداف عن بيراميدز الذي يحمل ذات الرصيد من النقاط، ولكن من 28 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 58 نقطة من 26 مباراة.