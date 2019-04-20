استعدادًا للمصري.. فحص طبي لثلاثي الأهلي قبل مران اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ أ ش أ:

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة المصري التي تقام يوم الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ19 لبطولة الدوري العام.

ويخضع رمضان صبحي وإسلام محارب ومحمد هاني، ثلاثي الفريق لفحص طبي اليوم السبت قبل انطلاق مران الفريق؛ لتحديد موعد مشاركتهم في المران الجماعي ومدى جاهزيتهم للتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويخضع الثلاثي لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الأخيرة؛ للتعافى من الإصابة، فيما يتحدد اليوم موعد مشاركتهم في المران الجماعي بعد الخضوع للفحص الطبي.

ويؤدي الأهلي مرانه عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة المصري التي تقام يوم الخميس المقبل والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ19 في بطولة الدوري العام.