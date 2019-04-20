محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: لم يكن إهدار المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي لفرصتين مؤكدتين أمام بيراميدز بطريقة غريبة سابقة لهداف الدوري الموسم الماضي بل تأتي ضمن مسلسل إهدار اللاعب للفرص السهلة التى نال بسببها انتقادات لاذعة من جماهير ناديه. أزارو الذى اختاره حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي لتعويض غياب المهاجم الإيفواري الهارب سليماني كوليبالي استطاع الفوز بلقب هداف الدوري الموسم الماضي برصيد 17 هدفاً ومع ذلك اشتهر اللاعب بإهدار الفرص السهلة وخاصة الإنفرادات. وتأتي مباراتي الأهلي والوداد بنهائي قبل الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا فى مقدمة المباريات التى أهدر خلالها المغربي الفرص حيث إنه أهدر ثلاثة فرص مؤكدة بواقع فرصتين فى الذهاب والإياب فيما أهدر فرصتين بذهاب نهائي النسخة الماضية من نفس البطولة أمام الترجي. وأهدر أزارو ثلاثة فرص بمباراتي بيراميدز فى الدور الأول والثاني وانفراداً بمواجهة الزمالك الماضية وقبل الماضية بالإضافة إلى اهداره بمباراة الوصل الإماراتي الذى أخرج الأهلي من البطولة العربية ورحل بعدها مباشرة الفرنسي كارتيرون المدير الفني السابق للأحمر.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. 20 فرصة حاسمة أطاح بها أزارو وتسببت فى خسائر موجعة للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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