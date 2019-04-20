أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سبباً في تحقيق لقب البريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد إيان راش أسطورة نادي ليفربول، أن النجم المصري محمد صلاح سيكون سبباً في تتويج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج هذا الموسم برصيد 85 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف والذي يتبقى له مباراة مؤجلة مع مانشستر يونايتد.



وقال راش في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عن المقارنة بين ساديو ماني وصلاح: "من المحتمل أن نقول إن ماني من مباراة لأخرى كان مهاجم ليفربول هذا الموسم".



وأوضح: "لكني أعتقد أن صلاح ما زال اللاعب الذي بإمكانه أن يكون سبباً في فوز ليفربول بالبريميرليج".



وأكمل راش: "صلاح كان خارج هذا العالم في العام الماضي، لست متأكدًا مما إذا كان قد حصل على التقدير الذي يستحقه، لكنه لم يسجل هذا العدد من الأهداف كما فعل في الموسم الماضي".

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وواصل أسطورة ليفربول: "أعتقد أن أهداف صلاح ضد ساوثهامبتون وتشيلسي كانت انتعاشًا حقيقيًا بالنسبة له، وأعادت له الثقة".



وتابع راش حديثه عن صلاح: "أعتقد أنه أصبح لاعب كرة قدم أكثر اكتمالاً هذا الموسم".



وبسؤاله عن اللاعب المُفضل لديه بين ماني وصلاح رد قائلاً: "من المستحيل اختيار واحد منهما، إذا اضطررت الاختيار، فسأختارهما معاً".



وتطرق راش للحديث عن مهاجم الفريق روبيرتو فيرمينو: "فيرمينو لم تكن لديه مباراة سيئة أبداً، إنه دائمًا يحصل على تقييم 9 من أصل 10، ومعدل عمله لا يُصدق".



واختتم راش حديثه للشبكة البريطانية: "يتحدث الناس دائمًا عن ماني وصلاح، لكن فيرمينو يكون سبباً رئيسياً في الأهداف رغم أنه لا يبدو أنه مهاجم نموذجي".



يذكر أن صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 19 هدفاً مناصفة مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.