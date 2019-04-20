فحص طبي لثلاثي نجوم الأهلي استعدادا لمواجهة المصري

يخضع رمضان صبحي وإسلام محارب ومحمد هاني، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي اليوم السبت قبل انطلاق مران الفريق؛ لتحديد موعد مشاركتهم في المران الجماعي ومدى جاهزيتهم للتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.
ويخضع الثلاثي لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الأخيرة؛ للتعافى من الإصابة، فيما يتحدد اليوم موعد مشاركتهم في المران الجماعي بعد الخضوع للفحص الطبي.
ويؤدي الأهلي مرانه عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة المصري التي تقام يوم الخميس المقبل والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ19 في بطولة الدوري العام.
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