الكاف يعلن ملعب مباراة الزمالك في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية

كشف مصدر باتحاد الكرة، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، حدد ملعب وموعد مباراة الزمالك فيذهاب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
قال المصدر، إن الكاف وافق على إقامة المباراة في برج العرب بالإسكندرية، على أن تقام في التاسعة مساءً، بعدما طلب الزمالك إقامة اللقاء في برج العرب.
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