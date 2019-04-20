جروس يعقد جلسة فنية مع لاعبي الزمالك في المران

يعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسه فنيه مع اللاعبين خلال تدريب اليوم السبت بملعب عبداللطيف ابورجيله بمقر القلعه البيضاء. ويقدم جروس خلال جلسته التهنئة للاعبوا الفريق الأبيض على استعادة صدارة الدورى، ويطالبهم بالتركيز وخاصة فى مباراة بيراميدز المقبلة والتى تعد الفاصلة فى مشوار بطولة الدورى الممتاز. ويحرص جروس خلال جلسته علي علاج الاخطاء التي وقع بها الاعبين خلال المباريات الماضية ويطالبهم بالتركيز وخاصة فى مباراة بيراميدز المقبلة والتى تعد الفاصلة فى مشوار بطولة الدورى الممتاز. ويحرص جروس خلال جلسته علي علاج الاخطاء التي وقع بها الاعبين خلال المباريات الماضيةوشرح بعض التعليمات الفنية والخطط التكتيكيه لتنفيذها بالمباراه المقبله. ويستعد الفريق الابيض لمواجهة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل بملعب الدفاع الجوي ضمن مؤجلات الجوله السادسه والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز ويحتل الفريق الأبيض صدارة الدوري برصيد 60نقطه متساويا مع بيراميدز، فيما يحتل فريق النادي الاهلي المركز الثالث برصيد 58نقطه.

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