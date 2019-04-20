الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة بيراميدز

يستأنف الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تدريباته اليوم السبت، على ملعب عبداللطيف ابورجيله بمقر القلعة البيضاء.

ياتي هذا عقب انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس

الجمعة، بعدما فضل السويسرى جروس، إراحة لاعبيه عقب الفوز الأخير على الإسماعيلى بعد توالى المباريات فى المرحلة الماضية تجنبًا لإرهاقهم قبل لقاء بيراميدزالمقبل.

ويستعد الفريق الابيض لمواجهة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل بملعب الدفاع الجوي ضمن مؤجلات الجوله السادسه والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز .

ويحتل الفريق الأبيض صدارة الدوري برصيد 60 نقطة متساويا مع بيراميدز، فيما يحتل فريق النادي الاهلي المركز الثالث برصيد 58نقطة.