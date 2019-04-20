أجويرو يقود هجوم مانشستر سيتي أمام توتنهام

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة توتنهام ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج". وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي كالتالى.. في حراسة المرمي: إيديرسون مورايش. Advertisements خط الدفاع: زينشينكو، لابورتي، جون ستونز ، كايل ووكر. خط الوسط: إلكاي جوندوجان، كيفين دي بروين، فيل فودين. خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، سيرجيو أجويرو، رحيم ستيرلينج.

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