فريق السلة للسيدات بالأهلي يواجه سبورتنج اليوم

فريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي يواجه فريق سبورتنج في السادسة من مساء اليوم السبت. وتقام المباراة على الصالة المغطاة للشباب والرياضة في ٦ أكتوبر، وذلك ضمن منافسات الجولة النهائية لبطولة دوري السوبر. وفي حال فوز سيدات الأهلي يتوج الفريق رسميا بلقب بطولة الدوري هذا الموسم.

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