موعد مباراة برشلونة وريال سوسييداد والقنوات الناقلة

يستضيف، فريق برشلونة نظيره ريال سوسييداد مساء اليوم السبت على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ويتطلع برشلونة بقيادة فالفيردي المدير الفني للفريق في تحقيق الفوز بعد الوقوع في فخ التعادل المباراة الماضية أمام هويسكا، بينما

يرغب ريال سوسييداد في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تعزيز مركزة.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسييداد

تنطلق مباراة برشلونة وريال سوسييداد في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة،

وفي تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

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وفي تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسييداد

تذاع مباراة برشلونة وريال سوسييداد بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة، بينما يحتل ريال سوسييداد المركز العاشر برصيد 41 نقطة.

