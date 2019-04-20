على طريقة لاسارتي.. الأهلي يجدد الثقة في مدرب فريق اليد

على طريقة تجديد الثقة في خدمات المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جدد مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب الثقة في السلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد.

ورغم خسارة ماركوفيتش بطولتي السوبر

الأفريقي لكرة اليد أمام الزمالك وكأس الكؤوس الأفريقية في المغرب أمام النجم الساحلي إلا أن الخطيب رفض إقالة مدرب فريق اليد.

وقرر ماركوفيتش رفع الحمل البدني للاعبي الفريق خلال التدريبات القادمة، في إطار

الاستعداد لمباريات الفريق المقبلة ضمن منافسات بطولة الدوري. واستقر المدير الفني على زيادة جرعة التدريبات البدنية في الجيم، وعلى صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وذلك لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لاستئناف مشاركته في البطولة. وكان الفريق قد استئناف تدريباته مؤخرا بعد العودة من المشاركة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي أقيمت بالمغرب.