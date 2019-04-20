على طريقة لاسارتي.. الأهلي يجدد الثقة في مدرب فريق اليد

على طريقة تجديد الثقة في خدمات المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جدد مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب الثقة في السلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد.
ورغم خسارة ماركوفيتش بطولتي السوبرالأفريقي لكرة اليد أمام الزمالك وكأس الكؤوس الأفريقية في المغرب أمام النجم الساحلي إلا أن الخطيب رفض إقالة مدرب فريق اليد.
وقرر ماركوفيتش رفع الحمل البدني للاعبي الفريق خلال التدريبات القادمة، في إطار
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