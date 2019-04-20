رياضة | تشكيل قمة مانشستر سيتي وتوتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل قمة مانشستر سيتي وتوتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مباراة اليوم أمام توتنهام، ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:-

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر - ستونز - ايمريك لابورت - زينشينكو

الوسط: إلكاي جوندوجان - فودين - كيفن دي بروين

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الهجوم: بيرناردو سيلفا - سيرخيو أجويور - رحيم سترلينج

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:-

حراس المرمى: جازانيكا

الدفاع: فويس – توبي ألديرفيرلد – يان فيرتونخن – سانشيز

الوسط: دايفز – داير – ديلي آلي – كريستيان إريكسن

الهجوم: لوكاس مورا – سون هيونج مين