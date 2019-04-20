رياضة | اليوم .. التحقيق مع 9 لاعبين كرة الماء بالأهلى المتورطين فى أحداث شغب الصيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم .. التحقيق مع 9 لاعبين كرة الماء بالأهلى المتورطين فى أحداث شغب الصيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجرى إتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس الإدارة اليوم السبت تحقيقا موسعا بدءا من الساعة الثالثة عصر بمعرفة المستشار القانونى للإتحاد مع تسعة لاعبين من الفريق الأول لكرة الماء للرجال بالنادى الأهلى . واللاعبون هم مهند جمال ، وكريم جمال أحمد ، وأحمد فؤاد ، ومحمود طارق أحمد ، ومازن أحمد قاسم ، ومحمد أسامة ، ويحيى علاء على ، وتوفيق أحمد حماد ، بعد أن أثبتت التحقيقات التى أجرتها اللجنة التى شكلها الإتحاد المصرى للسباحة لفحص الفيديوهات الخاصة بأحداث الشغب بعد لقاء الأهلى والجزيرة فى نهاية الدورى العام ، والذى فاز به الجزيرة 7 / 6 ، تورطهم فى أحداث الشغب والتعدى بالضرب على لاعبى فريق الجزيرة فى اللقاء الذى جمع الفريقين على حمام السباحة بنادى الصيد بالدقى ، وأحداث إصابات ببعضهم ، فضلا عن قيامهم باتلاف بعض محتويات حمام السباحة ، التى رصدها الصيد ورفع بها مذكرة رسمية للاتحاد للحصول على تعويض مالى قدره 25 الف جنيه .

واستكمل الإتحاد الشكل القانونى قبل بدء التحقيق من خلال مخاطبة الأهلى رسميا يوم الاربعاء الماضى بالتحقيق مع اللاعبين والجهاز الفنى والادارى ، ثم مخاطبة الاهلى للمرة الثانية ، وذلك بإرسال خطاب مساء يوم الأثنين الماضى يحمل رقم صادر 342 ، للتحقيق مع اللاعبين التسعة بعد ثبوت تورطم فى أحداث الشغب ، بعد تفريغ الفيديوهات الخاصة بالإتحاد ، بالإضافة إلى الفيديوهات الأخرى التى تلقاها الإتحاد أثبتت تورط اللاعبين التسعة فى أحداث الشغب .