رياضة | إكرامي الشحات يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إكرامي الشحات يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى إكرامي الشحات حارس الأهلي الأسبق بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وانطلقت اليوم السبت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.

جدول مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز المتبقية في الدوري المصري

اشتعل الصراع على الفوز بلقب الدوري المصري 2019 بين أندية بيراميدز والأهلي والزمالك بعد فوز الأول بهدف نظيف على الثاني.

ويتبقى للأهلي والزمالك 8 مباريات في الدوري المصري بينما بيراميدز 6 مباريات لأنه ليس له لقاءات مؤجلة.

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ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز بينما الأهلي في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري

بيراميدز والإسماعيلي ووادي دجلة وحرس الحدود والإنتاج الحربي والداخلية والجونة والأهلي

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري

الزمالك والمصري ومصر المقاصة ووادي دجلة والنجوم وحرس الحدود

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري

المصري والإسماعيلي والنجوم وإنبي وطلائع الجيش وسموحة والمقاولون العرب والزمالك