رياضة | المصري يصدم الزمالك ويتعاقد مع إبراهيم ماجد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يصدم الزمالك ويتعاقد مع إبراهيم ماجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض إيهاب جلال المدير الفني للمصري رحيل إسلام عيسى صانع ألعاب الفريق البورسعيدي عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد إيهاب جلال لإدارة ناديه حاجة الفريق لجهود إسلام عيسى في الموسم المقبل، خاصة في ظل اقتراب النادي من حسم المركز الرابع لصالحه والمشاركة في البطولة الإفريقية في الموسم المقبل.

وعلى الجانب الأخر نجح مجلس المصري في الحصول على توقيع إبراهيم ماجد، صانع ألعاب الأولومنيوم، لمدة 4 سنوات قادمة، في صفقة انتقال لاعب حر، للانضمام إلى صفوف الفريق البورسعيدي بداية من الانتقالات القادمة.