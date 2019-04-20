رياضة | إبراهيموفيتش يقود لوس أنجلوس للفوز الخامس على التوالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيموفيتش يقود لوس أنجلوس للفوز الخامس على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مارس زلاتان إبراهيموفيتش في هوايته في هز الشباك بالدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين، وسجل هدفا ليقود فريقه لوس أنجلوس جالاكسي إلى الفوز الخامس على التوالي في المسابقة بالتغلب على هيوستن دينامو 2 ـ 1 مساء الجمعة (صباح اليوم السبت بتوقيت جرينتش).

وفاز تورنتو على مينيسوتا يونايتد 4 ـ 3 وريال سولت ليك على مضيفه سينسيناتي 3 ـ 0.

وأنهى جالاكسي الشوط الأول لصالحه بالهدف الذي سجله إبراهيموفيتش من ضربة جزاء في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، تعادل ألبرت إليس لفريق هيوستن دينامو من ضربة جزاء في الدقيقة 53، لكن دييجو بولينتا منح الفوز لجالاكسي بالهدف الثاني في الدقيقة 88.

ورفع جالاكسي رصيده إلى 18 نقطة من 6 انتصارات وهزيمة واحدة في المباريات السبع التي خاضها بالمسابقة حتى الآن ليحتل المركز الثاني في جدول مجموعة الغرب.

وتجمد رصيد هيوستن دينامو عند 13 نقطة في المركز الرابع بنفس المجموعة علما بأنه مني بالهزيمة الأولى له في المسابقة حتى الآن.

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تغلب تورنتو على مينيسوتا يونايتد بـ4 أهداف سجلها أليخاندرو بوزيلو في الدقيقتين 28 و30 وجوردان هاميلتون في الدقيقتين 77 و79 مقابل 3 أهداف سجلها داروين كينتيرو في الدقيقتين 17 و70 من ضربة جزاء وأنجيلو رودريجيز في الدقئقة 57.

وشهدت نهاية المباراة طرد يان جورجيوس وفرانشيسكو كالفو لاعبي مينيسوتا.

ورفع تورنتو رصيده إلى 13 نقطة من 6 مباريات في المركز الثاني بالمجموعة الشرقية وتجمد رصيد مينيسوتا عند 10نقاط من 7 مباريات في المركز السادس بالمجموعة الغربية.

وسحق ريال سولت ليك مضيفه سينسيناتي بثلاثية نظيفة سجلها ألبرت روسناك في الدقيقتين 42 و59 من ضربة جزاء وسام جونسون في الدقيقة 45 ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع بالمجموعة الغربية بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة.

وتجمد رصيد سينسيناتي عند 8 نقاط في المركز السابع بالمجموعة الشرقية حيث كانت الهزيمة هي الثانية على التوالي للفريق والثالثة في آخر 4 مباريات خاضها بالمسابقة.