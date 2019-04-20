رياضة | الأهلي يختبر "الثلاثي" المصاب طبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يختبر "الثلاثي" المصاب طبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع رمضان صبحي وإسلام محارب ومحمد هاني، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي اليوم السبت قبل انطلاق تدريب لتحديد موعد مشاركتهم في المران الجماعي ومدى جاهزيتهم للتواجد في المباريات المقبلة.

ويخضع الثلاثي لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الأخيرة؛ للتعافى من الإصابة، فيما يتحدد اليوم موعد مشاركتهم في المران الجماعي بعد الخضوع للفحص الطبي.

ويؤدي الأهلي مرانه عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة المصري التي تقام يوم الخميس المقبل والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ19 في بطولة الدوري العام.

جدول مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز المتبقية في الدوري المصري

اشتعل الصراع على الفوز بلقب الدوري المصري 2019 بين أندية بيراميدز والأهلي والزمالك بعد فوز الأول بهدف نظيف على الثاني.

ويتبقى للأهلي والزمالك 8 مباريات في الدوري المصري بينما بيراميدز 6 مباريات لأنه ليس له لقاءات مؤجلة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز بينما الأهلي في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

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مباريات الزمالك المتبقية في الدوري

بيراميدز والإسماعيلي ووادي دجلة وحرس الحدود والإنتاج الحربي والداخلية والجونة والأهلي

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري

الزمالك والمصري ومصر المقاصة ووادي دجلة والنجوم وحرس الحدود

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري

المصري والإسماعيلي والنجوم وإنبي وطلائع الجيش وسموحة والمقاولون العرب والزمالك



