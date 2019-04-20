الانتقام والقمة يحفزان السيتي في صدام توتنهام اليوم

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يحتضن ملعب الاتحاد اليوم قمة مباريات الجولة 35 في الدوري الإنجليزي عندما يستقبل مانشستر سيتي نظيره توتنهام بحثًا عن الفوز لخطف الصدارة والانتقام من خسارة دوري الأبطال

يستقبل مانشستر سيتي، اليوم السبت، في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، نظيره توتنهام على ملعب الاتحاد، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 35 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019، ويحتل السيتي المركز الثاني برصيد 83 نقطة، بينما يوجد السبيرز في المركز الثالث برصيد 67 نقطة، ويرغب مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار اليوم لمواصلة مطاردة ليفربول على لقب الدوري، إلى جانب الانتقام من توتنهام بعد الخروج على يديه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، في مباراة درامية حسمها السيتي على ملعبه بنتيجة 4-3، إلا أنه خرج لخسارته ذهابًا بهدف نظيف.

المواجهات المباشرة يبحث مانشستر سيتي اليوم عن معادلة الرقم القياسي السابق، الخاص بالتغلب على توتنهام في 4 مباريات متتالية بالدوري. وخسر السبيرز 7 مباريات في آخر 9 زيارات لملعب الاتحاد في جميع المسابقات، واهتزت شباك توتنهام بـ27 هدفًا في تلك الفترة، وحقق الفريق اللندني انتصارا وحيدا في تلك الفترة،



يبحث مانشستر سيتي اليوم عن معادلة الرقم القياسي السابق، الخاص بالتغلب على توتنهام في 4 مباريات متتالية بالدوري. المواجهات المباشرةيبحث مانشستر سيتي اليوم عن معادلة الرقم القياسي السابق، الخاص بالتغلب على توتنهام في 4 مباريات متتالية بالدوري. وخسر السبيرز 7 مباريات في آخر 9 زيارات لملعب الاتحاد في جميع المسابقات، واهتزت شباك توتنهام بـ27 هدفًا في تلك الفترة، وحقق الفريق اللندني انتصارا وحيدا في تلك الفترة، أى في شهر فبراير من عام 2016. مانشستر سيتي

حقق مانشستر سيتي الفوز في آخر 9 مباريات على التوالي، معادلًا أفضل رقم من سلسلة الانتصارات المتتالية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والذي حققه ليفربول في الفترة بين شهري نوفمبر وديسمبر. مانشستر سيتيحقق مانشستر سيتي الفوز في آخر 9 مباريات على التوالي، معادلًا أفضل رقم من سلسلة الانتصارات المتتالية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والذي حققه ليفربول في الفترة بين شهري نوفمبر وديسمبر. وتمكن رجال بيب جوارديولا من الفوز بـ24 مباراة من آخر 26 لقاءً خاضها الفريق في الدوري والكأس، ومن بينها الفوز في نهائي كأس الرابطة على تشيلسي بركلات الترجيح. ويحتاج مانشستر سيتي لتسجيل هدفين، ليعادل رقمه التهديفي عندما سجل 156 هدفًا في جميع المسابقات في موسم 2013- 2014. ويعد مانشستر سيتي أكثر الفرق جمعًا للنقاط أمام الستة الكبار هذا الموسم، حيث جمع 19 نقطة مناصفةً مع ليفربول، إلا أن الريدز خاض مباريات أكثر من السيتي. وحقق مانشستر سيتي الفوز في 8 مباريات من آخر 9 لقاءات خاضها أمام الستة الكبار في الدوري على ملعب الاتحاد، ومن بينها كل المباريات الأربع هذا الموسم. Advertisements وفشل المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في التسجيل في شباك توتنهام في 6 مباريات متتالية في الدوري، بعدما سجل في شباك السبيرز 10 أهداف في أول 7 مباريات. ويحتاج أجويرو لتسجيل هدف وحيد ليصبح ثاني لاعب يسجل 20 هدفًا في الدوري الإنجليزي في 5 مواسم متتالية، ويعادل رقم النجم الفرنسي تييري هنري. توتنهام

خسر توتنهام آخر 4 مباريات خاضها خارج أرضه في الدوري، واهتزت شباكه بهدفين في كل من تلك المباريات، ولم يعانِ السبيرز من سلسلة أسوأ من تلك منذ أن خسر 6 مباريات متتالية خارج ميدانه في الفترة بين شهري مارس ومايو من عام 2004. توتنهامخسر توتنهام آخر 4 مباريات خاضها خارج أرضه في الدوري، واهتزت شباكه بهدفين في كل من تلك المباريات، ولم يعانِ السبيرز من سلسلة أسوأ من تلك منذ أن خسر 6 مباريات متتالية خارج ميدانه في الفترة بين شهري مارس ومايو من عام 2004. وخسر توتنهام 7 مباريات من آخر 8 لقاءات خاضها خارج أرضه في جميع المسابقات، وكان الاستثناء الوحيد هو الفوز على بروسيا دورتموند بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا يوم 5 مارس الماضي. ومع ذلك، يعد توتنهام أكثر فرق الدوري الإنجليزي تسجيلا للأهداف خارج أرضه هذا الموسم، مسجلًا 33 هدفًا. ويبتعد توتنهام بنقطة واحدة عن معادلة أعلى حصيلة نقاط جمعها في موسم واحد من المباريات التي خاضها خارج أرضه، وذلك عندما جمع الفريق 34 نقطة في مواسم 2012- 2013 و2015- 2016 و2017- 2018. ويملك توتنهام ثاني أضعف سجل في حصد النقاط بين مباريات الستة الكبار هذا الموسم، حيث جمع 7 نقاط فقط من خلال الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وخسارة 6 مباريات، ويملك مانشستر يونايتد السجل الأضعف بـ6 نقاط. وتمكن رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من الفوز بكل المباريات الخمس التي خاضوها في الدوري هذا الموسم في غياب نجم الفريق وهدافه الأول هاري كين. تصريحات المدربين

بيب جوارديولا: "ستكون المباراة مثيرة مثل المواجهة الأخيرة في دوري الأبطال، وإذا كان أحد يظن أن الخسارة الأخيرة لا تؤلمنا فهو مخطئ، ولكن علينا العيش مع تلك الحقيقة، أنا فخور بالمستوى الذي قدمناه، وسنهاجم في المباراة المقبلة، ولكن تكون الأمور سهلة، فهم فريق مميز للغاية". تصريحات المدربين"ستكون المباراة مثيرة مثل المواجهة الأخيرة في دوري الأبطال، وإذا كان أحد يظن أن الخسارة الأخيرة لا تؤلمنا فهو مخطئ، ولكن علينا العيش مع تلك الحقيقة، أنا فخور بالمستوى الذي قدمناه، وسنهاجم في المباراة المقبلة، ولكن تكون الأمور سهلة، فهم فريق مميز للغاية". ماوريسيو بوكيتينو: "لم ننَم جيدًا يوم الأربعاء الماضي، ولكن السعادة تسمح لنا بالشعور بالقوة والطاقة، لا يوجد وقت للاستمتاع، وعلينا نسيان مباراة دوري الأبطال، والاستعداد لخوض معركة جديدة أمام مانشستر سيتي".

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