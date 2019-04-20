انت الان تتابع الزمالك يستأنف مرانه اليوم استعدادًا لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص

الزمالك Advertisements

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، تدريباته اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة، بعدما فضل السويسري جروس إراحة لاعبيه عقب الفوز الأخير على الإسماعيلي، بعد توالى المباريات في المرحلة الماضية تجنبًا لإرهاقهم قبل مواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوي ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يعقد جروس جلسة فنية مع اللاعبين خلال تدريب اليوم السبت، يقدم خلالها التهنئة للاعبي الفريق الأبيض على استعادة صدارة الدوري، ويطالبهم بالتركيز، خاصة فى مباراة بيراميدز المقبلة، التي تعد الفاصلة في مشوار بطولة الدوري الممتاز، كما يحرص جروس خلال جلسته على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون