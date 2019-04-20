برشلونة يصطدم بسوسيداد للاقتراب خطوة من اللقب

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تحرير:خالد الفوي ٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص
برشلونة
يستقبل برشلونة اليوم السبت نظيره ريال سوسيداد على ملعب الكامب نو، وذلك في تمام الساعة 8:45 مساء ضمن مباريات الجولة رقم 33 من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2018- 2019، ويحتل البرسا صدارة جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، بينما يوجد الفريق الباسكي في المركز العاشر برصيد 41 نقطة، وبعد حسم البرسا تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر يونايتد، يبحث برشلونة عن حسم لقب الدوري مبكرًا للتفرغ إلى موقعة ليفربول في دوري الأبطال، وحقق البرسا في مباراة الدور الأول نتيجة 2-1، وفاز في مباراة الموسم الماضي بهدف نظيف في الكامب نو من توقيع كوتينيو.
ويحتاج برشلونة لجمع 9 نقاط من المباريات الست المتبقية لحسم اللقب، وإذا حقق برشلونة الفوز في المباريات الثلاث المقبلة، فسيحسم اللقب قبل موقع ليفربول. وضمن مباريات نفس الجولة، يرحل أتلتيكو مدريد لمواجهة إيابر في تمام الساعة 4:15 على الملعب البلدي إبوروا، ويحتل الروخيبلانكوس المركز الثاني برصيد 65 نقطة،
وضمن مباريات نفس الجولة، يرحل أتلتيكو مدريد لمواجهة إيابر في تمام الساعة 4:15 على الملعب البلدي إبوروا، ويحتل الروخيبلانكوس المركز الثاني برصيد 65 نقطة، بينما يوجد إيبار في المركز الـ13 برصيد 40 نقطة.
ويسعى أتلتيكو للتمسك بأمل المنافسة على اللقب حتى اللحظة الأخيرة مع صعوبة الأمر، ولكن يبقى الهدف الأساسي حاليًا هو إنهاء الموسم في المركز الثاني، خاصة أنه يتفوق على غريمه ريال مدريد الثالث بفارق 4 نقاط.
وفي باقي مباريات الجولة، يستقبل سيلتا فيجو نظيره جيرونا على ملعب بالايدوس الساعة 1:00 ظهرًا، في الوقت الذي يستقبل فيه رايو فاليكانو نظيره هويسكا على ملعب تيريزا ريفيرو الساعة 6:30 مساء.
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