انت الان تتابع محمد الصباحي حكما لمباراة بتروجت والنجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص

محمد الصباحي Advertisements

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمد الصباحي لإدارة مباراة بتروجت والنجوم، ويعاون الصباحي كل من هشام الدسوقي وممدوح مصطفى، وعلي الكيكي حكما رابعا، وكل من محمود ناجي ومحمود دسوقي حكما خامسا، ويحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، المباراة ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019)، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة، على استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، انتهى بفوز النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل بتروجت بقيادة مديره الفني محمد عودة، المركز الرابع عشر في جدول الترتيب، برصيد 31 نقطة، جمعها من 29 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 10 وخسر في 12، وسجل الفريق 27 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 37 هدفًا، بفارق الأهداف عن وادي دجلة صاحب المركز الثالث عشر، وبفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثاني