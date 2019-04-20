صلاح على بُعد هدف من تحقيق "إنجاز ليفربولي جديد"

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بعدما استعاد محمد صلاح شيئا من مستواه خلال مبارياته الأخيرة مع ليفربول الإنجليزي، بات النجم المصري على بُعد هدف واحد لمعادلة أحد الأرقام التاريخية للفريق.
وأحرز صلاح (26 عاما) 3 أهداف في مباريات فريقه الأخيرة، منهما هدفان في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 19 ويشارك الأرجنتيني سيرخيو أغويرو صدارة هدافي المسابقة.
وبهذا بات صلاح على بُعد هدف واحد من تسجيل 20 هدفا على الأقل في موسمين متتاليين، وهو إنجاز لم يحققه في تاريخ ليفربول سوى الإنجليزي روبي فاولر في موسمي 1994-1995 و1995-1996، والأوروغواياني لويس سواريز في موسمي 2012-2013 و2013-2014.
وتمني جماهير ليفربول النفس أن يحقق الفريق الفوز خارج الديار على كارديف سيتي، الأحد، في المرحلة 35 من الدوري الإنجليزي، للحفاظ على أمل المنافسة مع مانشستر سيتي، في مباراة ستكون أيضا فرصة لصلاح من أجل مشاركة فاولر المعتزل وسواريز مهاجم برشلونة الإسباني حاليا.
ويتصدر ليفربول جدول المسابقة حاليا برصيد 84 نقطة، لكن منافسه سيتي الذي يتأخر عنه بنقطتين لعب مباراة أقل.
ولم يحرز ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 1990، علما أنه يمتلك 18 لقبا كثاني أكثر الأندية فوزا به، خلف مانشستر يونايتد الذي توج بطلا 20 مرة.
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