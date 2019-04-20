شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف مرانه عصر اليوم استعدادًا للمصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه، عصر اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المصري التي تُقام يوم الخميس المقبل، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ19 لبطولة الدوري العام.
وكان الفريق قد حصل على راحة أمس، على أن يستأنف مرانه عصر اليوم لبدء التحضير لمواجهة المصري.
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