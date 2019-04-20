شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يرشح الأهلي للتتويج بلقب الدوري.. ويوجه رسالة إلى مرتضى منصور (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رشح تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، النادي الأهلي للفوز بلقب بطولة الدوري هذا العام، متوقعًا حصول نادي بيراميدز على المركز الثالث خلف الزمالك.

وخلال مداخلة هاتفية على قناة «إم بي سي مصر»، رد على الإعلامي عمرو أديب، المعروف بزملكاويته، والذي توقع قدرة الأبيض على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة المقررة الثلاثاء، قائلًا: «أتمنى ألا يرمي الكرات في الملعب أثناء المباراة».

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وعن امتلاك فريق الزمالك لاعبين كبارا، قال «آل الشيخ»: «نص لاعبي الزمالك أنا اللي جايبهم».

وبعد دقائق قليلة، نشر «آل الشيخ» صورة له برفقة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، معلقًا عليها: «بحب أضايقك وخصوصاً قبل يوم الثلاثاء.. المناكفة محبة».