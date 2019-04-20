شكرا لقرائتكم صافرة الصباحى تدير مباراة بتروجت والنجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم محمد الصباحي لإدارة مباراة بتروجت والنجوم اليوم (السبت)، ضمن الأسبوع الـ 30 لدوري القسم الأول. ويعاون الصباحي كل من هشام الدسوقي وممدوح مصطفى، وعلي الكيكي حكما رابعا، وكل من محمود ناجي ومحمود دسوقي حكما خامسا. Advertisements ويحتل بتروجت المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 37 هدف فيما يحتل النجوم المركز الأخير برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 35 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة .

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