شكرا لقرائتكم مانشستر سيتي لا يخسر بعد وداعه دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعود مانشستر سيتي لمواجهة توتنهام بعد 3 أيام فقط من الملحمة الكروية الأوروبية التي انتهت بتأهل الأخير إلى نصف نهائي دوري الأبطال لملاقاة أياكس الهولندي.

وجعل وداع السيتي للسباق الأوروبي، منافسي كتيبة غوارديولا بين متفائل بأن هذه النتيجة ستؤدي إلى انخفاض روحهم المعنوية في الدوري ويفتح الباب ربما لليفربول للتتويج المنتظر منذ 29 عاما، بينما يشعر آخرون بالتشاؤم لأن أصحاب القميص السماوي بات تركيزهم الآن على الدوري إلى جانب نهائي الكأس المحلي، وفي طريقه نحو لقب البريمرليغ.

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وعندما يودع سيتي الأبطال مع غوارديولا، فإن سيناريو الموسم الماضي كان مطابقا لما حدث في الموسم الحالي، حيث خرج من ربع النهائي أمام فريق إنجليزي، لكن هذه المرة الغريم ليفربول، ليلتقي بعدها بأربعة أيام بتوتنهام، وكانت الغلبة للسيتزينز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وانتهى الموسم وأغويرو وباقي الرفاق متوجون بلقب البريمرليغ.

وفي موسم 2016 - 2017، أول مواسم بيب مع السيتيزنز قادما من بايرن ميونخ الألماني، حينها خرج من البطولة الأوروبية من دور الستة عشر أمام موناكو الفرنسي، وبعدها بأربعة ايام لاقى ليفربول في الدوري، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وانتهى موسم السيتي في المركز الثالث بالدوري.

وتتسم مباريات سيتي وتوتنهام بالندية والإثارة، 158 مباراة جمعتهما على مر التاريخ، فاز سيتي في 62 منها مقابل 61 لتوتنهام، وانتهت 35 مباراة بنتيجة التعادل. ومع غوارديولا، ، فاز سيتي أربع مرات على توتنهام، وخسر مرتان وتعادل مرة واحدة.