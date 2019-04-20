شكرا لقرائتكم أياكس ينافس على لقب الأبطال بتشكيلة الـ52 مليون يورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بلغت تكلفة التشكيلة الأساسية لفريق أياكس الهولندي الذي وصل إلى المربع الذهبي لمسابقة دوري أبطال أوروبا 52 مليون يورو و576 ألفا.

وتعاقد النادي الهولندي مع حارس المرمى أونانا مقابل 156 ألف يورو فيما دفع للتعاقد مع تاديتش مبلغ 11 مليون يورو و850 ألفا.

وقدمت أكاديمية النادي كلا من فيلتمان وفان دير بيك ودي ليخت و نصير مزراوي، وتم ترفيعهم لارتداء قميص الفريق الأول.

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وبلغ سعر عودة المخضرم بليند للفريق نحو 16 مليون يورو و650 ألفا ، فيما جاء اللاعب شوني بانتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه السابق.

أما اللاعب فرانكي دي يونغ الذي سينتقل الصيف المقبل إلى برشلونة الإسباني فان أياكس 1 يورو فقط لضمه بشرط أن ينال ناديه السابق 10 بالمئة من صفقة انتقاله المستقبلية، ما جعل ناديه فيليم يحصل على 7 ملايين و500 ألف يورو نظير تعاقد النادي الكاتالوني معه بـ75 مليون يورو .

ودفع أياكس 12 مليون يورو و480 ألفا في صفقة اللاعب نيريس، ومبلغ 11 مليون يورو و440 ألفا للحصول على خدمات المغربي الدولي حكيم زياش.

ونجحت الحصيلة الإجمالية للفريق الهولندي بلاعبيه الـ11، في تجاوز ريال مدريد ويوفنتوس في المسابقة الأوروبية، وتبقى "فاتورة" تعاقداته الأقل بين رباعي نصف النهائي الأوروبي الذي يجمعه مع توتنهام الإنجليزي فيما يلتقي في المواجهة الثانية برشلونة الإسباني مع ليفربول الإنجليزي.