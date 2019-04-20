كورة لايف BeIN2 مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع | كورة أونلاين ماتش...

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موعد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

رابط جوال مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر كورة أون لاين Kora star ، من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام مباشر اليوم السبت الموافق 20 أبريل 2019 في الجولة الخامسة والثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 13:30 بتوقيت القاهرة، والساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 15:30 بتوقيت أبوظبي على ملعب الاتحاد، ويمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر أونلاين كورة لايف kora online داخل المقال.

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رابط بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام كورة لايف

سيتم إضافة البث المباشر للمباراة قبل بدايتها بقليل

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