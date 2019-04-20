شاهد .. لقاء مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

تنطلق اليوم منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدورى الإنجليزى الممتاز، حيث يلتقى مانشستر سيتى مع توتنهام فى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

ويدخل السيتى اختبارا صعبًا أمام السبيرز مرة أخرى، بعدما ودع الدور ربع النهائى من دورى أبطال أوروبا على يد توتنهام بسيناريو مثير، وحرم مانشستر سيتى من مواصلة حلمه حول حصد ٤ ألقاب، بعد الوصول لنهائى كأس الاتحاد الإنجليزي، والتتويج بكأس رابطة المحترفين

والمنافسة على لقب الدوري.

ويتواجد مانشستر سيتى خلف ليفربول المتصدر بفارق نقطتين، مع وجود مباراة مؤجلة أمام مانشستر يونايتد.

فى حين يسعى توتنهام صاحب المركز الثالث برصيد ٦٧ نقطة، للفوز من أجل توسيع الفارق مع أرسنال صاحب المركز الرابع، والذى يبعد عنه بفارق نقطة واحدة.

ومن المتوقع أن يدفع بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر

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سيتى بإيدرسون فى حراسة المرمى، وفى الدفاع والكر،

لابورت، ستونز، ميندي، وفى الوسط جوندوجان، بيرناندو سيلفا، كيفين دى بروين، فوى الهجوم سترلينج، اجويرو، ساني.

بينما من المنتظر أن يبدأ توتنهام المباراة بتشكيل يضم فى حراسة المرمى هوجو لوريس، وفى الدفاع فيرتونخين، سانشيز، دانى روز، تريبيير، وفى الوسط وايناما، ديلى آلي، كريستيان إيركسين، وفى الهجوم سون، لوكاس مورا، لاميلا.

وفى نفس الجولة، تقام أربع مباريات فى الساعة الرابعة، حيث يلتقى ويستهام يونايتد مع ليستر سيتي، وبورنموث مع فولهام، وهيدرسيفلد مع وواتفورد، وولفرهامبتون مع برايتون.