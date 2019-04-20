تعرف على مباريات اليوم في بطولة الجونة الدولية للإسكواش

تقام اليوم السبت، 16 مباراة في دور الـ 32 من بطولة الجونة الدولية للإسكواش والمقامة على أرض مصر بتنظيم مشترك من شركة I-Events والتي يترأسها عمرو منسي مؤسس البطولة، بالتعاون مع أوراسكوم للتنمية مصر والجونة.

يبدأ بثلاث مباريات في تمام الساعة الثانية عشر حيث يلتقي هانيا الحمامي مع مواطنتها المصرية زينة مكاوي، وتلعب تيسني ايفناس مع هولي نواغتون، وأنيا أو مع جولياني كوتريس.

وفي الواحد إلا ربع ثلاث مباريات أخرى فيلعب يوسف سليمان ضد فارس صدوقي، وعمر مسعد ضد إيكر باجريس، ونيكولاس مولر ضد ألان

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كلين.

وفي الواحدة والنصف تلتقي نوران جوهر مع الإنجليزية ميلي توميلنسون، وأليسون وترز ضد نادين شاهين، وسارة جان بيري ضد روان العربي. ثم تقام ثلاث مباريات جديدة في تمام الثانية والربع، ويلتقي ميجيل رودريجيز مع رافائيل كاندرا، مع المكسيسي سيزار كالاسار، مع الماليزي نافيزوان عدنان، وكريم عبد الجواد مع الأسكتلندي جريج لوبان. وبعدها تبدأ مباراة الفرنسية كاميل سيرم مع الأمريكية أوليفيا باتشفور كلاين، في تمام الساعه السادسة والنصف، ثم في

السابعة والربع لقاء محمد أبو العار مع مروان الشوربجي، وفي الثامنة نور الشربيني مع يثرب عادل، ومسك الختام في التاسعة إلا الربع مباراة محمد الشوربجي المصتف الثاني عالميا مع لاعب هونج كونج ماكس لي.

وتعد بطولة الجونة واحدة من أكبر البطولات السنوية العالمية للاعبي الاسكواش المحترفين، كما أنها البطولة الوحيدة التي تقام في مصر من بين البطولات السبع الدولية الكبرى في العالم من حيث الجائزة الكبرى ومساهمتها في تحسين نقاط تصنيف اللاعبين العالمي.

جدير بالذكر أن مجموع جوائز البطولة 352 ألف دولار أمريكي، وقد فاز بها في النسخة الماضية لاعبة أندية وادي دجلة رنيم الوليلي المصنفة الأولى على مستوى العالم واللاعب مروان الشوربجي المصنف الثالث على مستوى العالم.