شكرا لقرائتكم مانشستر سيتي في مهمة النهوض من صدمته القارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ 13 ساعة في 19 أبريل 2019 - اخر تحديث في 19 أبريل 2019 / 17:57

سيكون مانشستر سيتي مطالبا بالنهوض من صدمته القارية عندما يستضيف غداً (السبت)، في افتتاح المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم توتنهام في ثالث مواجهة بين الفريقين خلال 12 يوما، وبعد ثلاثة أيام من إقصاء الفريق اللندني الأربعاء "السيتيزنس" من ربع نهائي مسابقة دوري أيطال أوروبا.



وبخر توتنهام حلم سيتي ومدربه الإسباني جوسيب غوارديولا بتحقيق رباعية تاريخية هذا الموسم عندما أنهى مشواره في المسابقة القارية العريقة التي يلهث الفريق وراء لقبها للمرة الأولى في تاريخه، ومدربه للمرة الثالثة كمدرب بعد أن توج مرتين مع فريقه السابق برشلونة (2009 و2011).

ولم ينفع سيتي فوزه المجنون على توتنهام 4-3 في إياب ربع النهائي لأنه خسر ذهابا صفر-1 في لندن، لكن الفوز السبت سيكون مجديا لتعزيز حظوظه في الاحتفاظ بلقب الدوري وبالتالي يصبح أول فريق يحقق هذا الانجاز في السنوات العشر الأخيرة وتحديدا منذ فعلها جاره يونايتد عندما ظفر بثلاثة ألقاب متتالية من 2007 إلى 2009.

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واحرز سيتي كأس الرابطة المحلية هذا الموسم، وبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي (سيلاقي واتفورد في 18 أيار/مايو المقبل).

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، فمانشستر سيتي يرغب في كسب النقاط الثلاث لاستعادة الصدارة من ليفربول حيث يتخلف عنه بفارق نقطتين لكنه يملك مباراة مؤجلة ضد جاره مانشستر يونايتد سيخوضها الأربعاء المقبل.

وتعتبر المباراتان ضد توتنهام ومانشستر يونايتد حاسمتين بشكل كبير بالنسبة لسيتي كونهما الأصعب بين المباريات الخمس المتبقية له في الدوري هذا الموسم، حيث سيلاقي بعدهما مضيفيه بيرنلي وبرايتون وضيفه ليستر سيتي.