شكرا لقرائتكم الصراع بين بايرن ودورتموند يدخل "حقبة ذهبية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين - أ ف ب | منذ 14 ساعة في 19 أبريل 2019 - اخر تحديث في 19 أبريل 2019 / 17:53

يدخل الصراع على اللقب في الدوري الألماني لكرة القدم بين بايرن ميونيخ المتصدر والساعي إلى تتويج سابع تواليا ومطارده بوروسيا دورتموند المتطلع إلى لقب أول منذ 2012، حقبة زمنية من ذهب قبل ست مراحل من نهاية البطولة.



على الورق، يبدو بايرن ميونيخ (67 نقطة) الذي يتقدم بنقطة واحدة على منافسه، أوفر حظا لتوسيع الفارق عندما يستضيف السبت فيردر بريمن الذي سبق أن هزمه في آخر 18 مواجهة متتالية بينهما في مختلف المسابقات.

وسجل لاعبو العملاق البافاري 36 هدفا في شباك فيردر بريمن في آخر خمس زيارات قام بها الأخير لملعب أليانز أرينا، وأدنى معدل كان أربعة أهداف.

لكن الحارس المصاب مانويل نوير والذي سيغيب عن التشكيلة حذر زملاءه بالقول "لا أحد يملك الحق بارتكاب خطأ، بريمن فريق جيد في المرتدات. لقد فازوا على دورتموند في مسابقة الكأس، ولديهم روح جماعية عالية ويجب الأ نستخف بهم".

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ويخشى أن يغيب نوير (32 عاما) بعد تعرضه لإصابة عضلية في ربلة الساق، عن سباق الأمتار الأخيرة في البوندسليغا، وقال في هذا الخصوص "أعتقد بأن العودة للعب ضد لايبزيغ (في 11 أيار/مايو في المرحلة 33) هدف واقعي".

من جانبه، ينتقل دورتموند الأحد إلى فرايبورغ لمواجهة فريقها الذي كان آخر من أرغم بايرن ميونيخ على الاكتفاء بنقطة واحدة بتعادله معه 1-1 في 30 آذار/مارس.

وبرغم أن فرايبورغ الثالث عشر لا يشكل "فزاعة" للفرق الأخرى، لكن الأمر مختلف بالنسبة الى دورتموند ومدربه السويسري لوسيان فافر لأن جميع مبارياته المتبقية تبدو خطيرة لأن الفريق "الأصفر والأسود" لم يظهر منذ عدة أسابيع أنه سيد الموقف طوال 90 دقيقة.

ورد فافر على الانتقادات التي طالت فريقه بعد الفوز الصعب على ماينتس، وصرح الخميس للصحافة "الجميع يقولون أننا كنا سيئين في الشوط الثاني، لكن في الأمر مبالغة. لقد سنحت لنا ثلاث فرص واضحة في الشوط الثاني. لكن الصحيح إننا لم نلعب بشكل جيد في آخر 10 دقائق فقط".