شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل علي فرج وطارق مؤمن لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل اللاعبان على فرج، المصنف الأول للرجال، وطارق مؤمن، المصنف الثالث، إلى دور الـ 16 ببطولة الجونة الدولية المفتوحة، والتي تستضيفها مدينة الجونة حتى السادس والعشرين من أبريل الجاري.

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وفاز على فرج على منافسه كاميرون بيلي بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 54 دقيقة وجاءت نتيحة الأشواط كالتالي: 14-12، 11-7، 9-11, 11-6.

وتغلب طارق مؤمن على مواطنه زاهد سالم بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 11-5، 9-11, 11-6 .

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بنحو 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الإسكواش حيث يشارك في البطولة الدولية 96 لاعبًا من 20 دولة في البطولة، هم الأفضل في التصنيف العالمي، وفي مقدمتهم على فرج المصنف الأول عالميًا ورنيم الوليلي المصنفة الأولى.