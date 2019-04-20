شكرا لقرائتكم عمر السعيد يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب عمر السعيد مهاجم الزمالك من التواجد فى التشكيل الأساسى للفريق الأبيض أمام بيراميدز بعدما شارك كبديلاً للمغربى خالد بوطيب الذى غادر مواجهة الإسماعيلى الأخيرة مصابا فى مفصل الركبة.

ومن المقرر أن يخضع بوطيب لأشعة اليوم لتحديد برنامج علاجه إلا أن تألق السعيد فى مباراة الدراويش سيقربه من قيادة خط الهجوم بالزمالك بشكل أساسى فى لقاء بيراميدز بعدما نجح فى تسجيل هدفًا فى مباراة الإسماعيلى وصناعة الهدف الأخر ليوسف أوباما.

وحرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على الإشادة بمستوى عمر السعيد فى تلك المواجهة وتحفيزه على مواصلة القتال فى التدريبات والاجتهاد حتى يحجز مقعدًا أساسيًا فى التشكيل الأساسى للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة فيما سيطمأن الجهاز الفنى على حالة خالد بوطيب، من خلال الأشعة التى سيجريها لتحديد مدى قدرته على التواجد مع الفريق الأبيض فى المباراة المقبلة من عدمه.

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وكان الزمالك قد فاز الإسماعيلى فى المباراة التى جمعت الفريقان على ستاد الجيش بالسويس، والتى كانت مؤجلة بينهما من الأسبوع العاشر من منافسات البطولة التى أصبح يتربع الفريق الأبيض على صدارتها برصيد 60 نقطة بالتساوى فى عدد النقاط مع بيراميدز، ولكن يتفوق الأبيض بفارق الأهداف، إلا أن الفريق الأبيض خاض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة، فيما يحتل الأهلى حاليا المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع بيراميدز فى المباراة التى ستجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.