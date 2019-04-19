توقيت مباراة الاهلي والوحدة اليوم في بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان

تقام مباراة الاهلي والوحدة مساء اليوم الجمعة 1-4-2019 بملعب مدينة الملك عبدالله، ضمن مواجهات الجولة الـ28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين “كأس الأمير محمد بن سلمان”، وينطلق الشوط الأول من مباراة الاهلي والوحدة في تمام الساعة 20:45 بتوقيت السعودية، ويتم نقل مباراة الاهلي ضد الوحدة عبر قناتي دوري بلس والسعودية الرياضية .

يحتل نادي أهلي جدة حالياً المركز الخامس برصيد 46 نقطة بينما الوحدة في المركز السابع بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 39 نقطة وذلك بعد خوض 27 مباراة حتى الآن.

وكان نادي أهلي جدة قد سقط أمام الهلال في الجولة الماضية بهدف نظيف، وفي الجهة الأخرى خسر الوحدة من الفيصلي بهدفين مقابل هدف ويبدو أن لقاء الفريقين سيكون “لقاء الجريحين”.

ويدخل الأهلي مباراته المقبلة ضد الوحدة بمعنويات منخفضة بعد الخروج من كأس زايد بعد الخسارة من الهلال بركلات الترجيح 3-2 في إياب دور نصف النهائي من البطولة.