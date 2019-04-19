رياضة | الحرية يواجه بيلا في مباراة استعادة الصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرية يواجه بيلا في مباراة استعادة الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادي الحرية المطروحي لاستعادة الصدارة التي كان يحتلها منذ بداية الموسم وفقدها الجولة الماضية بعد الهزيمة علي ملعبه ووسط جمهوره من دكرنس 1/2 عندما يواجه غدا فريق بيلا في إطار مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة لدوري الترقي المؤهلة لدوري الممتاز ب.

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ويحتل الحرية المركز الرابع برصيد 8 نقاط حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مباراتين أحرز لاعبوه 6 أهداف ودخل مرماه 6 أهداف ويستعيد نادي الحرية في هذا اللقاء المهاجم المخضرم طارق سالم بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب الإصابة.

أما بيلا يدخل اللقاء ولا بديل أمامه سوي الفوز للمنافسة بقوة للصعود لدوري الممتاز ب حيث يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط جمعهم من فوزين وتعادلين وخسارة وحيدة أحرز لاعبوه 9 أهداف وسكن مرماهم 6 أهداف.