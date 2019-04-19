رياضة | سامي الجابر يعلق على تصريحات رئيس الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامي الجابر يعلق على تصريحات رئيس الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقب لاعب ومدرب نادي الهلال السعودي السابق، سامي الجابر، على تصريحات رئيس النادي محمد بن فيصل، بشأن عدم دعمه للفريق إلا في المدرجات من أجل الظهور أمام الجماهير، وذلك بعد خسارة الفريق 1-2 أمام النجم الساحلي التونسي، أمس الخميس، في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم (البطولة العربية للأندية).

وكتب الجابر عبر حسابه الرسمي على تويتر عدة تغريدات رداً على محمد بن فيصل، حيث قال: "أجاهد نفسي للابتعاد عن التعليق في حال الانفعال والغضب قدر المستطاع، وبالأخص عندما يتعلق الأمر بالهلال الذي نعشقه ونسعى لرفعته واستمرار زعامته، لم يسبق لي أن علقت في لحظات الغضب، وندمت لأن التسرع و الانفعال لا يأتي بخير أبداً".

وأضاف: "حرصت أن أغرد قبل النهائي واضعاً سيناريو الفوز والخسارة بالحسبان لأنها كرة القدم فلا يوجد فريق يفوز دائماً، ولا فريق يخسر أبداً في صدى الملاعب (برنامج تليفزيوني) تحدثت أيضاً قبل اللقاء بما أشعر به وهو أن النهائي محطة لما هو أهم، ويجب أن نحسن التعامل معه ونتعقل بردة الفعل بغض النظر عن النتيجة".

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وتابع: "خسر الهلال اللقب العربي ومعها خسر لقباً كان سيجعله أكثر الأندية السعودية تحقيقاً للألقاب العربية بـ4 بطولات، وظل متساوياً من الأبطال (الشباب- الاتحاد) بثلاثة ألقاب عربية بمختلف المسميات يليه الاتفاق ببطولتين والأهلي بلقب وحيد، مع هذا كله تشعر بمرارة الخسارة لدى المدرج الفخم، وكأن الهلال نادي فقير في الإنجازات ويبحث عن حفظ ماء الوجه، والحقيقة أنه يبحث عن التفرد فهو لا يريد أن يقف في نفس الصف الذي تقف به الأندية الأخرى، والسبب أنه زعيم مختلف بكل شي".

وأضاف: "ما زاد من مرارة الخسارة، هو ما تحدث به أخي الأمير محمد بن فيصل واستغرابه من تواجدي ضمن الجماهير، ومطالبتي بالتواجد بالمعسكر بدلاً من تواجدي من المدرج، وأقول له اعتدنا يا صديقي أن من يترك العمل داخل النادي يتجه ليكون مشجعاً في المدرج، وهذا شرف وأسمى درجات الانتماء لهذا الكيان".

ويحتل الهلال المركز الثاني في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر النصر، حيث يلعب الهلال يوم الإثنين المقبل أمام التعاون في الجولة 28 للمسابقة.