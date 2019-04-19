رياضة | مورينيو يكشف عن صاحب الكرة الذهبية هذا العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يكشف عن صاحب الكرة الذهبية هذا العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب البرتغالي الكبير جوزيه مورينيو، عن اللاعب الذي سيفوز بجائزة الكرة الذهبية، التي يتم إهدائها كل عام لأفضل لاعب في العالم عن العام المنصرم.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية: "ميسي يقدم موسما استثنائيا، ويعرف أن الكرة الذهبية تنتظره، بعد خروج اليوفي وكريستيانو رونالدو من السباق".

ومن الجدير بالذكر ان مورينيو قد تعرض للإقالة من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال منتصف الموسم الحالي، بعد تراجع مستوى ونتائج الفريق، وخلفه النرويجي أولي جونار سولشاير.