رياضة | الزمالك يهزم الأهلي ويبلغ نهائي دوري السوبر لكرة السلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يهزم الأهلي ويبلغ نهائي دوري السوبر لكرة السلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بلغ الزمالك نهائي بطولة دوري السوبر لكرة السلة بعد تغلبه على الأهلي 83-76، في رابع مباريات الفريقين بالدور نصف النهائي للبطولة.

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وتفوق الزمالك بفوزه في 3 مباريات مقابل مباراة واحدة فاز بها الأهلي، لينتظر الفائز من اللقاء الفاصل بين الجزيرة والاتحاد المقرر لها الأحد المقبل.

وشهد اللقاء حماسا كبيرا بين الفريقين، وتقارب في فارق النقاط، ونجح الزمالك في الفترة الرابعة في توسيع الفارق وحسم اللقاء لصالحه.