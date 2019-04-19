رياضة | أزمة في الأهلي بسبب لاسارتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في الأهلي بسبب لاسارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشب خلاف بين محمود الخطيب رئيس الأهلي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بشأن إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول.

ويرغب الخطيب رئيس الأهلي في استمرار لاسارتي حتى نهاية الموسم بينما يضغط عليه أعضاء مجلس الإدارة من أجل تعيين مدير فني وطني حتى نهاية الموسم من أجل انقاذ موقف الفريق في بطولة الدوري.

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ومن المتوقع أن يحسم مجلس إدارة الأهلي مستقبل لاسارتي خلال الساعات القليلة المقبلة فى ظل الخلافات داخل مجلس الإدارة.

يذكر أن الأهلي خسر من بيراميدز بهدف نظيف وتراجع للمركز الثالث في بطولة الدوري بعد أيام من توديع بطولة دوري أبطال إفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي.