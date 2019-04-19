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رياضة | فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يعلن قائمة لمواجهة ريال سوسيداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن قائمة البارسا، التي سيوجاه بها ريال سوسيداد، ضمن منافسات بطولة الليجا الإسبانية، والتي سيحسم البارسا بطولة الليجا لصالحه إذا فاز بها.

وجائت قائمة البارسا على النحو التالي:

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تير شتيجن - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - كوتينهو - روبيرتو - أرثر - سواريز - - ديمبلي - سيليسين - مالكوم - لينجليت - ألبا - بوسكيتس - ألينيا - فيدال - أومتيتي.

بينما غاب عن قائمة الفريق الكتالوني كلا من :

توديبو - بواتينج - رافينيا - فيرمايلين - موريللو.

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