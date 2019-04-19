رياضة | زيدان يتلقى ضربة موجعة بغياب نجم الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يتلقى ضربة موجعة بغياب نجم الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد ضربة موجعة اليوم الجمعة وذلك بعد تعرض المدافع ألفارو أودريوزولا لكسر في عظمة الترقوة وذلك خلال مران اليوم الذي أداه اللاعبون قبل المواجهة المرتقبة في الدوري الأسباني ضد أتلتيك بيلباو.

وفي بيان رسمي نشره الريال عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت أكد أنه بعض الفحوصات التي تعرض لها اللاعب من جانب الجهاز الطبي تبين إصابته بكسر في الترقوة اليسرى ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب في مباريات الريال المتبقية هذا الموسم.

ولم يتم الإعلان بصورة رسمية عن مده الإصابة لكن التوقعات تشير بإنه لن يتمكن من اللحاق بباقي المباريات التي تنتظر الريال في الليجا بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.

وكان اللاعب قد سقط في الحصة التدريبية التي خاضها الفريق صباح الجمعة وعلى الفور تم نقله إلى أحد المستشفيات وخضع لبعض الفحوصات الطبية.