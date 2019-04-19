رياضة | مورينيو يحذر برشلونة قبل موقعة ليفربول والسبب محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يحذر برشلونة قبل موقعة ليفربول والسبب محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد السابق، تحذير شديد اللهجة إلى برشلونة بخصوص خطورة النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الريدز والبارسا.

ويلتقي نادي ليفربول مع برشلونة في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وكان الريدز قد تفوقوا في الربع نهائي على بورتو بينما البارسا تخطى مانشستر يونايتد.

Advertisements

وقال مورينيو خلال تصريحاته عبر قناة "روسيا اليوم": "حظوظ برشلونة وليفربول في التأهل إلى نهائي دوري ابطال أوروبا تعتبر متساوية، في ظل تواجد ميسي مع الفريق الكتالوني، وعلى الجانب الآخر ليفربول لديه لاعبين مميزين مثل محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو".

وتوقع مورينيو خلال حديثه، فوز ليفربول على برشلونة ولكن في حالة عدم تواجد ميسي مع الكتيبة الكتالونية.