رياضة | نجم ليفربول يوجه رسالة قوية إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول يوجه رسالة قوية إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو لاعب ليفربول، جيمس ميلنر، على ثقة من أن فريقه يمكنه الفوز على برشلونة في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، مؤكداً أن أسلوب لعب "الريدز" يمكن أن يسبب مشكلات لبطل إسبانيا.

قال ميلنر للصحافيين: "يمكننا الفوز على برشلونة لكننا ندرك أن الأمر سيصبح في غاية الصعوبة، فريق قوي ومن الصعب اللعب هناك، لكنني لا اعتقد أنهم واجهوا الكثير من الفرق التي تلعب بطريقة لعب مثلنا، لعبت هناك مرتين في أدوار خروج المغلوب مع مانشستر سيتي وحققنا نتيجة ايجابية، لذا فأن الأمل يحدوني في أن يساندني الحظ للمرة الثالثة".

وأضاف: "فريق عامر بالمواهب الفردية الكبيرة، كما أنه فريق كبير للغاية، كامب نو إستاد رائع، ومكان رائع للعب فيه في ظل أجواء عظيمة، سيكون الأمر في غاية الصعوبة، ويجب أن نكون في أفضل حالاتنا، لكن الأمر سيكون صعباً عليهم أيضاً".