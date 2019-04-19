رياضة | موافقة رئيس الزمالك تنهي تعاقد المقاصة مع المدرب الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موافقة رئيس الزمالك تنهي تعاقد المقاصة مع المدرب الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر مسئولو نادي مصر للمقاصة موافقة رئيس نادي الزمالك للتعاقد مع خالد جلال خلال الفترة القادمة وتوليه المسئولية الفنية للفريق. Advertisements وكان طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة قد تقدم باستقالته من تدريب الفريق قبل لقاء الاتحاد السكندري اليوم والتي انتهت بالتعادل السلبي ببطولة الدوري. وينتظر مسئولو المقاصة موافقة رئيس نادي الزمالك بسبب تمسكه بوجود خالد جلال على رأس المسئولية الفنية للفريق خلفًا للسويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

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