انت الان تتابع التعادل يحسم مواجهة الاتحاد السكندري والمقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ١٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٤٨ م

الاتحاد السكندرى

انتهت مواجهة الاتحاد السكندري ومصر المقاصة بالتعادل السلبى، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، على ملعب المكس، فى الأسبوع الثلاثون من عمر الدورى المصرى الممتاز ليحتل نادي الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز العاشر في جدول الترتيب، برصيد33 نقطة، جمعها من 30 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 12 وخسر في 11، وسجل الفريق 36 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 49 هدفًا، بفارق نقطتين عن طلائع الجيش صاحب المركز التاسع، وبفارق ثلاث نقاط عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الثامن، وبفارق 5 نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز السابع.

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بدأت المباراة بسيطرة من الاتحاد السكندرى على أجواء المباراة، وسدد أحمد توفيق لاعب الاتحاد السكندرى أولى كراته التى تصدى لها أحمد عادل عبدالمنعم حارس المقاصة، تبعه خالد قمر بتسديدة أخرى تصدى لها أحمد عادل هى الأخرى. بعدها استعاد مصر المقاصة السيطرة على أجواء المباراة، مرة أخرى وسدد ميدو جابر، وتصدى