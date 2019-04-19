انت الان تتابع المقاصة يبحث استقالة طلعت يوسف بعد لقاء الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م

أعلن اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادى مصر للمقاصة، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة؛ لبحث الاستقالة التي تقدم بها طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، واعتذاره عن عدم استكمال مهمته مع الفريق خلال المباريات المقبلة. وأوضح عبدالسلام أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعه عقب نهاية مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، المقامة حاليًا ضمن مباريات الجولة الـ30 لمسابقة الدوري، وسيعلن المقاصة قراره في بيان رسمي حول استقالة طلعت يوسف، وموقف الجهاز الفني في المرحلة المقبلة.

وأضاف اللواء محمد عبدالسلام أن مجلس الإدارة لن يتعجل في اختيار المدير الفني البديل، خاصة أن الدوري سيتوقف بعد مباريات اليوم، وان الموسم أوشك على الانتهاء. وأشار رئيس المقاصة، إلى أنه لا يوجد أى داعٍ للاستعجال، في اختيار الجهاز الفني الجديد للفريق، وستكون هناك عناية كاملة لانتقاء مدير فني مميز. وكان

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